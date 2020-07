Número oficial de mortes provocadas pela COVID-19 no Brasil chega a 66.741

O Ministério da Saúde confirmou hoje (7) mais 1.254 mortes provocadas pela COVID-19, elevando para 66.741 o número oficial de óbitos em decorrência da doença no Brasil.

Nas últimas 24 horas, 45.305 novos casos do novo coronavírus foram confirmados pela pasta. Com isso, o país contabiliza 1.668.589 pessoas contaminadas desde o início do surto, das quais 976.977 já teriam se recuperado.

De acordo com o levantamento feito por um consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde, os números registrados de casos e de mortes provocadas pela COVID-19 são ligeiramente maiores do que os apontados pelo Ministério da Saúde, 1.674.655 e 66.868, respectivamente, no acumulado.

Nas últimas 24 horas, segundo o consórcio, foram registrados 48.584 novos infectados e 1.312 novos óbitos.

Em todo o mundo, segundo o Centro de Recursos de Coronavírus da Universidade Johns Hopkins, 11.797.891 pessoas já contraíram a COVID-19, das quais 543.481 acabaram falecendo.