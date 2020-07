Cuanza-Sul: MPLA reúne ‘Camaradas’ em Mussende e lança ‘Éme em movimento’

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) no Cuanza Sul vai lançar nos dias 15, 16 e 17, uma iniciativa política que visa mostrar que o partido dos ‘Camaradas’ está cada vez mais forte e firme naquela província.

José Ricardo | Sumbe

Denominada ‘Éme em Movimento¬’, esta iniciativa política a ser lançada no município do Mussende precede os encontros de trabalho dos primeiros e segundos secretários dos CAP,s, do secretariado da OMA, bem dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, com o grupo de acompanhamento ao CMP e do Director Provincial da Caixa Social das FAA.

De acordo com uma nota da organização do evento, um dos objectivos é concertar acções conjuntas de trabalho do MPLA próximo das comunidades, seguindo, deste modo, a máxima do primeiro presidente da República e fundador da Nação Agostinho Neto, segundo a qual, “o mais importante é resolver os problemas do povo”.

Encabeçada por Job Castelo Capapinha, governador e primeiro secretário do partido maioritário nesta província, o MPLA desdobra-se nos dias 15, 16 e 17 de Julho, em jornada política e patriótica da vila do Mussende por sinal, uma zona aos poucos começa a ganhar uma nova dinâmica.

Ao longo da actividade, avança a nota que vimos referindo, que haverá também encontro de cortesia com os primeiros secretários municipais, encontro de trabalho com os membros da Comissão Executiva, com as autoridades tradicionais do município, bem como visita em algumas obras enquadradas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIMM) e ao edifício do comité do partido das localidades de São Lucas, Kiènha, sector administrativo do Kim 40, Comité de Acção do partido de Kitari 1.