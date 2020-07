Covid-19: Testagem massiva iniciam esta quarta-feira nos mercados de Luanda

Com vista a travar a evolução da covid-19 no país, particularmente em Luanda, a Comissão Interministerial de Prevenção e Combate à Pandemia inicia, nesta quarta-feira (dia 8), a partir das 8h00, uma campanha de testagem massiva a nível de alguns mercados de referência.

A jornada deverá começar pela “Praça do Catinton”, no município do Kilamba Kiaxi, seguindo-se aos mercados do 30 (em Viana), do Kikolo e do Asa Branca (no Cazenga) e, por fim, no bairro Mártires (distrito urbano da Maianga – Luanda), numa primeira fase.

De acordo com a ministra da Saúde, Sílvia Luticuta, que falava na conferência de imprensa de actualização dos dados epidemiológicos sobre o novo coronavírus no país, para o efeito estão disponíveis seis mil testes para uma missão que se avizinha trabalhosa.

Sílvia Lutucuta fez esse pronunciamento a seguir a uma reunião, a tarde, entre o Presidente da República, João Lourenço, e a Comissão Interministerial para Prevenção e Combate à Pandemia, salientando que o processo abarcará outros segmentos sociais.

Angola registou, nas últimas 24 horas, segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, 33 novos casos positivos e dois óbitos por Covid-19. Com isso, o país passa a contar, actualmente, com 386 infectados, com 117 recuperados e 21 óbitos e 248 casos activos.

Destes, 9 foram registados no município do Cazengo, província do Cuanza Norte, que em consequência vai observar cerca sanitára (tal como Luanda, a partir de quinta-feira (dia 9).