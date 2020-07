Donald Trump diz que as escolas americanas devem reabrir em outono em meio a pandemia

Os educadores têm lutado com as decisões sobre a abertura de escolas, considerando o risco de infecção para estudantes e professores.

O presidente Donald Trump disse na segunda-feira que as escolas dos EUA devem abrir no outono – uma decisão sobre a qual ele tem poder limitado – enquanto os governadores lutam com um aumento nacional de infecções por coronavírus e os estados revertem e interrompem as tentativas de reabertura.

As escolas estão amplamente sob a jurisdição dos governos estaduais e locais. Os educadores têm lutado com as decisões sobre a abertura de escolas, considerando o risco de infecção para estudantes e professores.

Não ficou claro imediatamente a que escolas Trump se referia – escolas primárias e secundárias, faculdades e universidades – ou que acções Trump estava considerando.

Faculdades e universidades anunciaram uma série de planos para o semestre de outono, incluindo a alteração de calendários e a realização de alguns cursos on-line. A Universidade de Harvard anunciou na segunda-feira que todos os seus cursos serão realizados on-line para o próximo ano académico.

Trump também fez uma série de posts no Twitter defendendo a resposta do seu governo à pandemia. Os Estados Unidos têm o maior número de casos e mortes no mundo devido ao novo coronavírus.