Zaire: Kimakuku ganha escola de sete salas

A localidade de Kimakuku, 226 quilómetros da sede comunal do Kindege, município do Nzeto, província do Zaire, ganha, dentro de oito meses, uma escola de sete salas de aulas, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Com capacidade de acolher 960 alunos em dois turnos, as abras de construção e apetrechamento da infraestrutura, iniciadas nesta segunda-feira, e avaliadas em 95 milhões e 571 mil Kwanzas, estão a cargo da empresa Wolfen Grupo Construção Civil e Obras Públicas.

Com a entrada em funcionamento deste estabelecimento de ensino, nos próximos meses, a localidade de Kimakuku passará a contar com duas escolas, sendo a primeira de três salas de aulas, construída pelos próprios aldeões, com material precário.

Para o presente ano lectivo, 561 alunos, dos quais 336 do ensino primário e 225 do I ciclo do ensino secundário estudam naquela localidade, cujas aulas são asseguradas por nove professores.

Vai trata-se da primeira escola de construção definitiva na localidade de Kimakuku, onde dos 561 alunos matriculados, 333 estudam debaixo de árvores.

O governador provincial do Zaire, Pedro Makita Armando Júlia, que procedeu ao lançamento da primeira pedra, disse que mais acções de impacto social serão erguidas em diversas localidades da região, no quadro do PIIM.

O governante pediu antecipadamente aos pais e encarregados de educação a conservarem esta e outras infra-estruturas que o governo vai colocando à disposição da população para que sirvam também as gerações vindouras.

No âmbito do PIIM, a província do Zaire foi abrangida com 33 projectos, avaliados em 26 mil milhões, 97 milhões e 608 Kwanzas, que estão a privilegiar os sectores da Educação, Saúde e vias de comunicação.