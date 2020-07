Viana: Desmantelados grupos de marginais que se dedicavam na prática de roubo

A Polícia Nacional, no Município de Viana, procedeu, recentemente, o desmantelamento de dois grupos de supostos marginais, denominados “os Barcelona e os Barra-Barra”, acusados da prática do crime de roubo em residências e na via pública.

De acordo com a corporação, a detenção dos referidos grupos, numa composição de sete elementos, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, ocorreu no bairro Boa Fé, numa altura em que os acusados introduziram-se numa residência e subtraíram utensílios de utilidade doméstica.

Realçar que, a detenção dos implicados que já tiveram passagem na comarca de Viana, por acusação dos crimes de homicídio voluntário e por posse ilegal de arma de fogo, deu-se por meio de um serviço aturado das forças da ordem e da colaboração dos moradores na circunscrição.

Os infractores já estão sob custódia do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os procedimentos legais que se impõem.