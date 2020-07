BNA ficou com 20 mil milhões Kz no cofre para injectar liquidez nas empresas

O Banco Nacional de Angola (BNA) aumentou para 79,3 mil milhões de kwanzas o volume das compras de títulos públicos às empresas no âmbito das medidas de alívio à economia em contexto de crise económica gerada pela pandemia da Covid-19.

Do bolo de 100 mil milhões de kwanzas disponibilizado em dois instrutivos do BNA, até 03 de Julho foram já injectados na economia nacional 79,3 mil milhões, em 123 operações de compra de Obrigações do Tesouro através da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva).

Estas 123 operações abrangeram 72 empresas e foram, como é usual, processadas através dos bancos comerciais envolvidos, como se pode verificar no site oficial do BNA.

Das 123 operações, o BAI liderou a acção, com 15, somando 24,82 mil milhões Kz, seguindo-se o BFA, com 14 e 17,09 mil milhões de Kz envolvidos, e, em 3º lugar, o BPC, com 9, no valor de 3,45 mil milhões Kz.

Estas medidas de apoio à economia através da injecção de liquidez nas empresas sufocadas pela crise gerada pela pandemia da Covid-19, no valor total de 100 mil milhões, vão ainda manter-se até que seja esgotado o remanescente de 20,67 mil milhões de kwanzas.