45º Aniversário da Independência de Cabo Verde comemorado com limitações

Os 45 anos da Independência de Cabo Verde assinalados neste domingo estão a ser celebrados com muitas limitações devido à pandemia do novo coronavírus. O discurso do chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca foi marcado pelo impacto da covid-19 em Cabo Verde, numa altura em que as autoridades sanitárias acabam de dar conta de uma 17ª vítima mortal da pandemia, o país tendo contabilizado nas últimas 24 horas, mais 31 novos casos sobre um total de 1451 infecções.

A Sessão Solene Comemorativa do quadragésimo quinto aniversário da Independência Nacional, no parlamento, aconteceu, nesta manhã, com fraca assistência e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca no seu discurso lembrou as vítimas da covid-19 e agradeceu o empenho dos profissionais de saúde na luta contra o novo coronavírus.

“Aos profissionais de saúde, desde o mais humilde aos especialistas e dirigentes, limito-me a dizer apenas “muito obrigado”, pois que enumerar os sacrifícios consentidos e a abnegação no desempenho, saberia mesmo assim a pouco” agradeceu o Presidente da República.

No seu discurso, Jorge Carlos Fonseca afirmou que com a pandemia da covid-19, “as assimetrias regionais e as desigualdades sociais em Cabo Verde ficaram muito mais patentes”.

Assim o Chefe de Estado pediu o reforço de políticas de inclusão.“Torna-se imperativo o reforço de políticas que favoreçam a inclusão e combatam a pobreza, sobretudo a extrema, em áreas como a habitação, o emprego, o acesso à protecção social e à educação”, declarou.

As celebrações dos quarenta e cinco anos da independência de Cabo Verde ficam ainda marcadas pela deposição de coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, um buzinão de carros em São Vicente, para exigir a autonomia das ilhas e ao longo deste dia acontece um concerto online transmitido ao vivo nas principais plataformas digitais para o país e a diáspora.