AGT prevê encaixar 25 mil milhões em leilão

A Administração Geral Tributária (AGT) prevê arrecadar 24.954 milhões de kwanzas no primeiro leilão online , previsto para o corrente mês de Julho, onde são licitados 160 lotes de mercadorias armazenadas no Centro Logístico Aduaneiro, no quilómetro 33, em Luanda.

O valor a arrecadar poderá duplicar ou triplicar na medida em que forem feitas as ofertas, durante o leilão, declarou o técnico tributário Osvaldo Henriques, também citado pela Angop a apontar, como metas da operação, o valor a arrecadar para os cofres do Estado, a libertação de espaço nos armazéns do Centro Logístico Aduaneiro do Km 33, em Luanda, assim como a devolução dos contentores retidos no país aos agentes de navegação.

Promovido pela 3ª Região Tributária, que reúne as províncias de Luanda e Bengo, o leilão é interditado a funcionários aduaneiros e despachantes oficiais, pelo facto de possuírem informação s privilegiada.

A Administração Geral Tributária exige requisitos para a participação como é o registo dos interessados numa plataforma online (nos portais do Contribuinte ou da AGT), possuir Número de Identificação Fiscal (NIF) e outros geralmente exigidos para a realização de actos jurídicos no país.