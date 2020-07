Paquistão e China discutem situação na Caxemira

A “deterioração” situação na Linha de Controlo em Kashmir veio à discussão entre o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi e ministro das Relações Exteriores do Paquistão Shah Mehmood Qureshi na sexta-feira, de acordo com declarações de Islamabad e Pequim.

“O ministro das Relações Exteriores Qureshi sublinhou que a situação da segurança regional estava a se deteriorar e sublinhou que a postura beligerante da Índia e as políticas expansionistas estavam a colocar em risco a paz na região”, avança um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, que também se referia a supostas violações dos direitos humanos e a recente mudança na política. leis de domicílio. “O ministro das Relações Exteriores do Paquistão informou também ao seu homólogo sobre as repetidas violações cometidas pela Índia em todo o LOC”, afirmou o comunicado.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi disse que “a China e o Paquistão devem trabalhar juntos para enfrentar os riscos e desafios e salvaguardar os interesses comuns dos dois países e a paz e estabilidade regionais. Por um longo tempo, a China e o Paquistão sempre se entenderam e se apoiaram, mantiveram-se firmemente em questões que envolvem os interesses essenciais de cada um e são parceiros sinceros de confiança”, afirmou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês, acrescentando que os” dois lados também trocaram opiniões sobre uma ampla gama de tópicos, como a situação na Caxemira, no Afeganistão e no sul da Ásia”.

Significativamente, a conversa ocorreu no dia em que Shah Mehmood Qureshi anunciou que havia testado positivo para o COVID-19 .

O telefonema entre os dois líderes vem em meio a especulações de que China e o Paquistão estão a apresentar uma frente comum no impasse entre o exército indiano e as tropas do PLA na Linha de Controlo Real no leste de Ladakh, o que pode exigir que a Índia se prepare para um guerra de frente”. Na sexta-feira, a Índia também havia emitido uma demarca ao Paquistão devido a incidentes crescentes de violações de cessar-fogo por forças paquistanesas ao longo da Linha de Controlo (LoC) e do Limite Internacional (IB).

Contrariando as alegações do Paquistão sobre o LoC, fontes do governo disseram que a Índia registou um “forte protesto contra as contínuas violações de cessar-fogo não provocadas pelas forças paquistanesas ao longo do LoC e do IB, que estão em contravenção ao entendimento do cessar-fogo de 2003”.

“Este ano, até Junho de 2020, 14 indianos foram mortos e 88 foram feridos em mais de 2.432 violações não provocadas de cessar-fogo realizadas pelas forças paquistanesas”, disseram as fontes, acrescentando que o tiroteio no Paquistão deveria servir de cobertura para a travessia. infiltração nas fronteiras de terroristas.

“Apesar dessas preocupações terem sido compartilhadas, inclusive por meio do canal de operações militares do director-geral, as forças do Paquistão não cessaram essas actividades”, disseram as fontes.

Em sua conversa, os Ministérios das Relações Exteriores chinesas e paquistanesas também se referiram à sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta semana, onde a Índia havia levantado preocupações sobre a situação em Hong Kong.

“A China reconhece que o Paquistão, juntamente com mais de 50 países amigos na 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, apoia firmemente a legislação de segurança nacional de Hong Kong e se opõe ao uso de questões relacionadas a Hong Kong para interferir nos assuntos internos da China”, disse o Declaração do MFA chinês.

Qureshi disse que “reiterou que o Paquistão continua comprometido com a ‘política da China única’ e apoia firmemente a China em seus principais interesses, incluindo Hong Kong, Taiwan, Tibete e Xinjiang”.