Esposa de governador da Nigéria e filho contraem coronavírus

No Estado de Benue, na Nigéria, a esposa do governador, o filho e alguns funcionários acusaram positivo no teste à Covid 19, estando em regime voluntário de confinamento na região de Makurd, de acordo com a notícia avançada pelo quotidiano digital nigeriano Eko Hot Blog.

Eunice Ortom tomou a iniciativa de assinar um comunicado ontem sexta feira, na localidade de Makurdi, em que anunciou ter sido infectada pelo vírus da Civid 19.

A esposa do governador incentivou as pessoas daquele Estado nigeriano a tomar medidas preventivas para se protegerem, observando todos os protocolos primários, incluindo o uso de máscaras, lavagem constante das mãos, manutenção do distanciamento social e permanência em ambientes fechados, quando não é necessário sair.

“A partir do momento em que tomámos conhecimento dos exames, entrámos em isolamento total, conforme exigido pelos protocolos, iniciando imediatamente o tratamento gerencial, conforme recomendado pela equipa de especialistas médicos.

“Embora eu tenha assumido a responsabilidade de ligar pessoalmente para todas as pessoas que me lembro de ter tido contacto recente para fazer os testes, aconselho toda a gente que nas últimas duas semanas lidaram comigo a fazerem triagem e testes. “Gostaria de reiterar que por ter acusado positivo à COVID-19, não significa que tenha sofrido uma sentença de morte, como seria lógico.

E pela recuperação registada até agora, portanto, não há necessidade de entrarmos em pânico. Mas devemos continuar a ser responsáveis relativamente às nossas acções para manter os outros seguros”, concluiu.