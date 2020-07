Entre as florestas e o seu cacau, a Costa do Marfim luta para decidir

A oeste da Costa do Marfim, a coabitação está sob tensão (3/5). A região abriga muitas áreas protegidas, onde milhares de plantadores vivem sob a ameaça do “despejo”.

Duas irmãs percorrem uma paisagem desolada, de mãos dadas. Quando atingem seu objetivo, Natacha, 18 anos, dá instruções a Alida, quatro anos mais nova: “Olhe embaixo dessa pilha de pedras, havia nossa cozinha aqui, talvez pudéssemos encontrar coisas úteis e devolvê-las à mãe. “ Alida corre e se afasta dos grandes detritos da enxada de madeira.

à volta deles, ruínas, por toda parte, como se um tornado tivesse passado por lá. Não resta quase nada da aldeia, Jean-Claudekro, localizada a oeste da Costa do Marfim. No final de Janeiro, o vilarejo foi “arrasado pela grande lagarta” , especifica Natacha, com o olhar ainda abatido: “Os homens chegaram numa manhã, atiraram para o ar com o rifle e fugimos. Quando voltamos, a vila não mais existia. “

Antes da demolição, essa vila onde mil pessoas moravam tinha uma escola, um centro de saúde, três igrejas, uma mesquita, uma loja Orange Money, alguns maquis e, durante o período das eleições, uma assembleia de voto. Nada, no entanto, dissuadiu os agentes da Companhia de Desenvolvimento Florestal (Sodefor), empresa pública responsável pela preservação das florestas da Costa do Marfim, de virem destruí-la.

“É tão hipócrita”

Jean-Claudekro deve esse destino fatal à sua particularidade geográfica. É uma das 36 aldeias aninhadas no coração da “floresta classificada” de Scio, uma vasta área de 88.000 hectares no grande oeste da Costa do Marfim. Essa região abriga boa parte das 232 florestas nacionais classificadas; espaços originalmente pensados ​​como livres de toda atividade humana.

Mas essas surpreendentes figuras não dizem tudo. Segundo a ONG americana Mighty Earth, quase um terço do cacau da Costa do Marfim vem dessas áreas protegidas, que deveriam ser desabitadas e não cultivadas. “Desde que nasci, produzi várias toneladas de” cacau classificado “por estação”, ri Stéphane *, um burkinabé na casa dos trinta anos, inspecionando grãos que secam ao sol.

Originalmente de Lobikro, uma aldeia perto de Jean-Claudekro que sofreu o mesmo destino no final de janeiro, esse jovem “comerciante de plantadores” está particularmente zangado com os agentes da Sodefor, que, segundo ele, roubaram sua propriedade, seu dinheiro e o cacau que ele havia armazenado lá.

Desde então, Stéphane estabeleceu-se com sua família em um vilarejo “do outro lado da fronteira da floresta classificada”, de onde ele pode monitorar suas atividades de cacau, que “não pararam”, especifica T ele: “É tão hipócrita nos perseguir, todos sempre se beneficiaram dessa situação e ninguém tem interesse em parar. “ Como prova, ele apresentou fotos onde aparece na companhia dela quem às autoridades locais e seus parceiros ofereceu presentes ” para ficar “ .

“Nada mais resta da floresta”

Em intervalos irregulares, as autoridades realizam operações de “despejo” e destroem aldeias inteiras, embora sejam dotadas de serviços estatais, devido à “ocupação ilegal”. Operações frequentemente denunciadas pela sociedade civil, que critica o governo por torná-lo uma ferramenta de comunicação. Em 2016 e 2017, o Grupo de Actores Marfinenses de Direitos Humanos (Raidh), uma plataforma associativa nacional e a organização Human Rights Watch (HRW) também alertaram que “medidas de proteção ambiental […] não deve ser realizado à custa dos direitos das pessoas que moram lá ” .

Alguns meses antes da eleição presidencial, o governo “não pôde dar-se ao luxo de lidar com situações humanas e sociais potencialmente explosivas”, disse Isaac N’Gbesso, consultor-treinador da Raidh.

Além da compensação financeira que teria que ser paga em troca de despejos “ , onde colocar as centenas de milhares de pessoas estrangeiras, ou percebidas como tais, que trabalham nessas florestas, mesmo que a coesão entre as comunidades seja delicada? “Interroga-se ele.

Acima de tudo, diante da avançada antropização de certas florestas classificadas, surge uma questão: o que ainda há para proteger? Em Scio, o desmatamento causado pelo cultivo de cacau é visível a olho nu. Depois das margens do local, muito arborizado, descobrimos um enorme campo aberto.

Uma impressão já expressa em 2016 por um gerente de unidade da Sodefor: “No Scio, não resta mais nada da floresta, apenas o cacau. “ A descoberta nacional não é mais brilhante. Desde sua independência em 1960, a Costa do Marfim perdeu 90% de sua cobertura florestal. E apenas 1,3 milhão de hectares de floresta degradada permanecem fora dos 4,2 milhões que o país possuía há mais de meio século.

As autoridades da Costa do Marfim tentam reverter a tendência há vários anos. Já em 2014, o presidente Alassane Ouattara comprometeu-se a restaurar a cobertura florestal dobrando sua área atual. Se a recuperação do verde é louvável, parece estar à custa das populações estabelecidas há décadas, sem se privar dos dividendos do “ouro marrom”.

Reconciliando a árvore e o cacau

Um paradoxo resumido por Innocent, um jovem plantador de motos encontrado na estrada entre Lobikro e Jean-Claudekro: “Passei toda a minha vida aqui, plantei cacau lá, fui taxado e incentivado a produzir mais, e hoje estou encantada, mas ainda tenho permissão para manter meus campos de cacau na floresta classificada. “

Apesar de suas declarações de boas intenções, a Costa do Marfim não parece pronta para desistir de seu primeiro lugar como produtora de cacau no mundo. O que necessariamente aconteceria se decidisse reflorestar massivamente suas florestas e expulsar as centenas de milhares de plantadores-cultivadores que vivem e trabalham lá. Na tentativa de resolver esse dilema, o país adotou um novo código florestal no outono de 2019. Este afirma conciliar a árvore e o cacau apostando na agrossilvicultura.

Num pátio cheio de “cacau classificado”, na orla da floresta de Scio, Stéphane interroga-se se a árvore é amiga do cacau. O que eu quero saber é o que me é oferecido em troca de ter arrasado minha vila que meus anciãos e eu construímos há trinta anos … Para onde é que vamos agora? “ Uma resposta que apenas o próximo presidente da Costa do Marfim poderá trazê-lo.