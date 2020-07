Real Madrid foge na liderança em Espanha

O Real Madrid venceu por 1-0 o Getafe num jogo a contar para a 33ª do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol e aproxima-se cada vez mais do título de Campeão.

4 pontos é o que separa o Real Madrid do FC Barcelona. A retoma tem sido 100% vitoriosa para os madrilenos, o que lhes permitiu subir ao primeiro lugar.

Durante a paragem do campeonato devido à pandemia de Covid-19, os merengues tinham dois pontos de atraso em relação aos blaugranas, no entanto após seis jogos disputados desde a retoma, os blaugranas já cederam três empates, enquanto os madrilenos venceram todos os jogos.

Uma reviravolta no campeonato confirmada na quinta-feira 2 de Julho com o triunfo por 1-0 do Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, frente ao Getafe, num dérbi madrileno.

O único tento foi apontado pelo defesa espanhol Sergio Ramos aos 79 minutos de grande penalidade. O triunfo foi suado mas os madrilenos arrecadar três pontos importantes na corrida ao título quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.

O Real Madrid tem agora 74 pontos, mais quatro do que o FC Barcelona, enquanto o Getafe mantém-se na sexta posição com 52 pontos, estando na luta por um lugar na Liga dos Campeões europeus, visto que o quarto lugar é ocupado pelo Sevilla FC com apenas cinco pontos de vantagem sobre o clube dos arredores de Madrid.

Recorde-se que o FC Barcelona empatou em casa, a duas bolas, frente ao Atlético Madrid, somando o terceiro empate desde a retoma, após um empate a duas bolas na deslocação ao terreno do Celta de Vigo, e um outro sem golos frente ao Sevilla FC. Os catalães venceram apenas três encontros: 1-0 frente ao Athletic Bilbau, 2-0 frente ao Leganés e 4-0 frente ao Maiorca.

Na próxima jornada os merengues deslocam-se ao terreno do Athletic Bilbau a 5 de Julho, enquanto no mesmo dia os blaugranas deslocam-se ao terreno do Villarreal.