Exercícios chineses no mar do Sul da China preocupam EUA, diz Pentágono

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos demonstrou preocupação com a decisão de realizar exercícios militares no mar do Sul da China ao longo desta semana.

De acordo com o Pentágono, a região onde as forças navais chinesas escolheram realizar suas actividades abrangem águas disputadas e, por esse motivo, tais acções são “contra-produtivas” para os esforços de redução das tensões e manutenção da estabilidade naquela área.

“As acções da RPC [República Popular da China] desestabilizarão ainda mais a situação no mar do Sul da China. Esses exercícios também violam os compromissos da RPC na Declaração sobre a Conduta das Partes no Mar do Sul da China, de 2002, para evitar actividades que complicariam ou escalariam disputas e afectariam a paz e a estabilidade”, disse a Defesa norte-americana por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (2).

Ainda segundo o Pentágono, esses exercícios são apenas o último exemplo de uma longa lista de acções organizadas por Pequim para fazer “reivindicações marítimas ilegais” e “prejudicar” países vizinhos no mar do Sul da China.

“As acções da RPC contrastam com seu compromisso de não militarizar o mar do Sul da China e a visão dos Estados Unidos de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta, na qual todas as nações, grandes e pequenas, estão seguras em sua soberania, livres de coerção e capazes de buscar crescimento económico consistente com as regras e normas internacionais aceitas.”