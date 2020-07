África do Sul é o país com mais casos de Covid-19 no continente africano

A África do Sul registou perto de 9 mil casos de Covid-19 esta quinta-feira. Com cerca de 168 mil infectados é o país com mais casos no continente africano.

O último balanço do departamento de Saúde sul-africano refere que na quinta-feira foram registados 8.728 casos de Covid-19 no país.

Com mais de 22 mil casos, Joanesburgo é a cidade mais afectada. A província de Gauteng, que incluiu Pretória, regista 30% dos casos de coronavírus.

Apesar de dispor de um sistema se saúde bem equipado, a rápida propagação da doença está a levar à saturação de alguns hospitais sul-africanos. Segundo a Associated Press, mais de dois mil profissionais já foram infectados pelo vírus.

De acordo com a contagem da universidade norte-americana Jonhs Hopkins, África do Sul contabiliza mais de 168 mil casos de Covid-19 e 2844 óbitos.

A África do Sul é o país com mais casos no continente africano. África que contabiliza um total de 420 mil infectados e 10.390 mortos.