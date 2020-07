Covid-19: Pelo menos quatro voos entre Luanda e Lisboa até 10 de Julho sem testes de coronavírus

A rota Luanda-Lisboa vai ter pelo menos mais quatro ligações até 10 de Julho, três da responsabilidade da companhia aérea portuguesa, TAP, e pelo menos um da transportadora nacional, TAAG, e em nenhum deles deverá ser exigido aos passageiros a apresentação de um teste negativo para a Covid-19 à chegada à capital portuguesa.

Isto, porque, segundo se pode ler na página oficial do Consulado de Portugal em Luanda, a TAP tem previstos três voos até 10 de Julho, nos dias 03, 08 e 10, enquanto a transportadora angolana voa para Lisboa na próxima quinta-feira.

A representação diplomática portuguesa em Luanda justifica a ausência de obrigação de apresentação de teste, apesar de existir um despacho do Governo português que o impõe para voos com origem no Brasil, EUA e países africanos de língua oficial portuguesa, porque se trata de voos especiais de repatriamento enquanto não são restabelecidos as ligações regulares entre as duas capitais.

Estes voos, denominados humanitários ou de repatriamento, estão, no entanto, limitados a portugueses ou a residentes estrangeiros com situação regularizada em Portugal.

A partir do momento em que estiverem retomados os voos comerciais regulares, as regras são outras e passa a ser exigido a apresentação de um teste negativo à Covid-19.