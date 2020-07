Cedência de liquidez com média diária de Kz 45,5 mil milhões

Os bancos comerciais recorreram, na semana 22 a 26 de Junho, a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO), numa média diária de 45,5 mil milhões de kwanzas.

No mercado interbancário, no mesmo período, os bancos comerciais realizaram operações de compra e venda de moeda estrangeira no montante de 46,6 milhões de dólares norte-americanos.

Os bancos comerciais realizaram 63 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 227,6 mil milhões de kwanzas, de acordo com a publicação disponível no site do Banco Central.

As operações em moeda nacional foram realizadas a taxa de juro média de 15,50% ao ano.

No período anterior ( 15 a 19 de Junho), os bancos comerciais recorreram a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO), numa média diária de kz 18,9 mil milhões, observando-se um aumento na sessão em balanço.

Naquele período, os bancos comerciais realizaram, no mercado inter-bancário, operações de compra e venda de moeda estrangeira no montante de USD 4, 5 milhões, e realizaram 63 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de kz 243,4 mil milhões.

Na sua última reunião realizada a 7 de Maio, o Comité de Política Monetária do BNA decidiu activar a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez Overnight (um dia), em até 100 mil milhões de kwanzas renovável trimestralmente, de modo não cumulativo, ao longo do exercício económico de 2020.

A Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez é a operação através da qual os operadores comerciais recorrem ao banco central para obter crédito para financiar as suas actividades.