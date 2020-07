Última Hora: Detidos supostos assassinos do Comandante da Esquadra da Boa Fé

O Serviço de Investigação Criminal (SIC-LUANDA), deteve, hoje, por volta das 5horas da manhã, depois de um trabalho de investigação árduo, cinco cidadãos com as idades compreendidas entre os 26 e 53 anos de idade, implicado na morte do comandante Faustino,

De acordo com uma nota do SIC a que o Portal de Angola teve acesso, a detenção dos mesmos vem na sequência investigativa das acções operativas desenvolvidas pelo SIC-LUANDA, no âmbito do processo-crime registado sob o n° 4393/2020-CC, visando o esclarecimento integral do crime de Homicídio voluntário por disparo de arma de fogo, concorrendo com roubo, ocorrido na quinta-feira, 29, no bairro Belo Monte, na rua da Nova Cimangola, território do Município de Cacuaco, em que foi vítima Faustino António Luamba, de 44 anos, Inspector-chefe da Polícia Nacional, colocado no Comando Municipal de Viana, onde prestava serviço como Comandante da Esquadra da Boa Fé.

Na acção do SIC, foram detidos os presumíveis autores do referido ilícito, tratando-se dos cidadãos PEREIRA BENGA, mais conhecido por Pereci, solteiro, de 27 anos de idade, mecânico, indivíduo que efectuou o disparo que resultou a morte da vítima, encontrado na posse de duas armas de fogo, sendo uma AKM e uma Barack, e os pertences da vítima (farda n° 3 da PN e respectivos passadores, bem como um telefone do finado); JORGE GOMES PEDRO SARAIVA mais conhecido por “Saraiva,” solteiro, 28 anos de idade, Pedreiro; BENEDITO MORAIS NAZÁRIO também conhecido por “Dabeleza” solteiro, de 24 anos de idade, Marceneiro; MARCELO NICOLAU tcp “Pausado,” solteiro, 26 anos, Barbeiro e EDUARDO GERALDO, conhecido por “Zandu”, solteiro, 53 anos de idade, Enfermeiro, que prestou assistência ao marginal Saraiva, que na ocasião tinha sido alvejado pela vítima.

De acordo com o comunicado do Serviço de Investigação Criminal (SIC), depois dos acusados serem submetidos a uma sessão de interrogatório policial sobre o teor dos factos, os mesmos confessaram a prática do crime, pelo que, serão presentes ao Ministério Público (PGR), com vista a prossecução dos actos processuais subsequentes, enquanto decorrem, paralelamente, acções de carácter investigativa/operativa, para apurar outras incidências e conexões criminais dos marginais.

Lembra-se que o efectivo da PNA foi assassinado por volta das 19h45 minutos, quando este se encontrava em missão de trabalho.