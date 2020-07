Os contornos do acordo para a rescisão de Bruno Lage

Foi preciso partir pedra no momento de discutir o acordo de rescisão de contrato de Bruno Lage, mas o Benfica parece ter-se livrado de boa, pois não terá de pagar automaticamente os €8 milhões relativos à ligação de quatro anos interrompida por vontade do presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

Quando renovou o vínculo em dezembro, o treinador ficou ligado à águia até junho de 2024 e recebeu aumento significativo de ordenado, auferindo desde então cerca de €2 milhões brutos por época, aproximadamente um milhão de euros líquido por ano. Na prática, não parece perder qualquer direito com o acordo obtido ontem à noite. Um acordo difícil, mas que será muito favorável ao treinador e que A BOLA lhe explica.

O Benfica continuará, pois, a suportar as verbas a que Bruno Lage tinha direito até que este encontre um clube para prosseguir a carreira. E mesmo nessa situação os encarnados poderão ter de continuar a depositar euros na conta de Bruno Lage, isto se o salário for mais baixo no próximo empregador. As águias teriam de colocar a diferença, de maneira a igualar o tal milhão/ano que recebia.

No pior dos cenários, se o técnico não chegar a acordo com qualquer clube nos próximos quatro anos, então o Benfica terá mesmo de honrar os tais €8 milhões, o que é altamente improvável, até porque A BOLA sabe que a Gestifute, empresa de Jorge Mendes que representa o treinador, tem planos para Lage. Provavelmente vai começar a próxima temporada a trabalhar e numa liga melhor do que a portuguesa.

Rui Vitória, refira-se, tinha ano e meio de contrato quando partiu em janeiro de 2019, mas em menos de 15 dias estava a treinar o Al Nassr, da Arábia Saudita, saindo por isso a custo zero ao Benfica.