Governo recebe propostas para gestão de terminal do Porto de Luanda

O Governo angolano procede, esta quarta-feira, à abertura das propostas para o Concurso Público Internacional para a concessão, exploração e gestão do Terminal Multiuso do Porto de Luanda, lançado em Dezembro de 2019.

Conforme uma nota do Porto de Luanda, enviada à ANGOP, nove empresas de vários países, com comprovada experiência na área portuária, submeteram as candidaturas a este concurso.

O governo, lê-se na nota, pretende, com a concessão do terminal a entidade privada promover o desenvolvimento e melhoria da eficiência da actividade portuária no país, através do envolvimento de operadores privados.

Como requisitos obrigatórios de participação no concurso, entre outros, os concorrentes devem ter um volume de negócios médio anual dos últimos três exercícios fiscais não inferior ao equivalente a USD 100 milhões.

Devem ter ainda um activo líquido não inferior ao equivalente a USD 100 milhões, capital próprio realizado não inferior ao equivalente a USD 25 milhões.

No caso de associação de empresas, os requisitos referidos devem corresponder aos respectivos indicadores, ponderados pela respectiva participação de cada empresa na associação.

O Terminal Multiuso do Porto de Luanda é uma infra-estrutura portuária que se dedica à operação simultânea de carga geral e contentores.

Possui um cais de 610 metros, uma profundidade de 12,5 metros e conta com uma área de 181.070 metros quadrados com capacidade para movimentar 2.6 milhões de toneladas por ano.

O terminal multiuso tem as valências para carga contentorizada e geral. A primeira detém cerca de 51 por cento da capacidade de movimentação de carga e a segunda 44 por cento.