Gelson Dala confirma veia de goleador

O avançado angolano Gelson Dala esteve em destaque, na noite de terça-feira, ao marcar um dos golos com que o Rio Ave venceu o Sporting de Braga, por 4-3, em jogo da 29ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol.

Em 10 jogos, o antigo atleta do 1º de Agosto leva já seis golos marcados, maior parte dos quais na condição de suplente.

Terça -feira, quando a sua equipa perdia em casa por 1-2, decorria o minuto 41, Dala igualou a contenda, abrindo caminho para a vitória que coloca o Rio Ave na 5ª posição da prova, com 47 pontos.

Os outros golos do seu conjunto foram rubricados por Taremi, aos 34′ e 90+6, este último de grande penalidade. Antes, aos 35′, marcou Nuno Santos.

Pelo lado dos brancarenses, onde alinha outro angolano, Wilson Eduardo, marcaram Paulo Fernandes (21 e 81 minutos) e Ricardo Horta (27′).

Na ronda anterior, o jogador contratado pelo Sporting e emprestado ao Rio Ave também foi determinante. Saiu do banco de suplentes aos 59′ para garantir o triunfo ante ao Vitória de Setúbal, por 2-1, tendo sido também o golo número 600 da I liga lusa.

O avançado é o terceiro melhor marcador da equipa, numa lista liderada por Mehdi Teremi (Irão), 13 golos em 25 jogos, e Diego Lopes (Brasil), seis golos em 25 jogos igualmente.

O campeonato português da primeira divisão tem ainda outro angolano em destaque. Trata-se de Fábio Abreu, que segunda-feira marcou o seu 12º golo no triunfo do Moreirense diante do Aves, por 1-0, também para a 29ª ronda.

Fábio Abreu concorre para o prémio de melhor marcador da competição, liderada pelo FC do Porto com 70 pontos, seguido do Sport Lisboa e Benfica com 64.

O Rio Ave é o 5º classificado com 47 pontos, enquanto o Moreirense ocupa a 8ª posição com 38 pts.