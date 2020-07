Francisco de Assis: “Durante muitos anos fomos um país voltado para a importação”

O Ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, foi o convidado do programa “Grande Entrevista” da Televisão Pública de Angola desta semana, tendo abordado, entre outros assuntos do seu pelouro, a mediática chegada ao país, de gado importado do Togo, por conta de uma dívida de 100 milhões de dólares, que resolveu liquidar com o fornecimento a Angola de gado bovino.

Há pouco menos de um mês, o Ministério da Agricultura recebeu um primeiro contingente de gado, que desembarcou no Porto Comercial de Luanda, para repovoamento de várias localidades, com tradição na agro-pecuária.

ENTREVISTA COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PESCAS, FRANCISCO DE ASSIS – TPA – YOU TUBE

Durante a entrevista estiveram em relevo várias questões que o ministro respondeu com a serenidade de quem vê o problema como um esforço no sentido de dotar o país, de condições técnicas e materiais para a produção e desenvolvimento da agro-pecuária nas zonas do país com essa propensão. No vídeo em anexo o ministro dá a conhecer algumas linhas de acção do seu gabinete e as dificuldades concretas com o crédito que no passado constituíu a principal alavanca do desenvolvimento dos principais produtos agrícolas, que Angola produziu na era colonial. (Em actualização)