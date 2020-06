Victor Osimhen venceu Prémio Marc-Vivien Foé atribuído pela RFI e France 24

O avançado nigeriano do Lille, Victor Osimhen, arrecadou o troféu de melhor jogador africano do campeonato francês, o Prémio Marc-Vivien Foé.

Com apenas 21 anos e 6 meses, Victor Osimhen é o jogador mais jovem a ter conquistado o Prémio Marc-Vivien Foé atribuído pela RFI e pela France 24 de melhor jogador africano do campeonato francês.

Eric Mendes, jornalista desportivo franco-português, admitiu que foi um justo vencedor, realçando também o trabalho do director desportivo português Luís Campos que o contratou no Verão passado, ele que jogava no Charleroi, na Bélgica.

O avançado nigeriano acumulou 284 pontos na votação, ele que na sua primeira temporada ao serviço do Lille apontou 13 golos e fez 4 passes decisivos em 27 jogos.

Na classificação Victor Osimhen ficou à frente do avançado argelino do Mónaco, Islam Slimani (32 anos), e do defesa marroquino Yunis Abdelhamid (32 anos).

Ainda não é desta vez que o jogador argelino ou um defesa arrecadou o troféu organizado pela RFI desde 2009 e co-organizado com a France 24 desde 2011.

Victor Osimhen é o quinto jogador do Lille a vencer o Prémio depois do marfinense Gervinho (2010 e 2011), do nigeriano Vincent Enyeama (2014), do marroquino Sofiane Boufal (2016) e do marfinense Nicolas Pépé (2019).

Classificação

1. Victor OSIMHEN (Nigéria/Lille) – 284 pontos

2. Islam SLIMANI (Argélia/Mónaco) – 95

3. Yunis ABDELHAMID (Marrocos/Reims) – 89

4. Habib DIALLO (Senegal/FC Metz) – 52

5. M’Baye NIANG (Senegal/Rennes) – 43

6. Idrissa GUEYE (Senegal/Paris SG) – 37

-. Hamari TRAORÉ (Mali/Rennes) – 37

8. Denis BOUANGA (Gabão/Saint-Etienne) – 27

9. Edouard MENDY (Senegal/Rennes) – 24

10. Andy DELORT (Argélia/Montpellier) – 13

11. Moses SIMON (Nigéria/FC Nantes) – 10

Recorde-se que por fim o Prémio Marc-Vivien Foé foi atribuído por 79 pessoas, entre jornalistas, comentadores e antigos futebolistas, que votaram.