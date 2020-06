Última Hora: Comandante da esquadra da Boa Fé assassinado por marginais

O Comandante da Esquadra da Boa-Fé, no município de Viana, Inspector-Chefe, Manuel António Luamba perdeu a vida, ontem, vítima de assassinato com arma de fogo, efectuado por marginais, durante um trabalho de patrulhamento no bairro Belo-Monte.

De acordo com a Polícia Nacional, o incidente ocorreu no decorrer de um serviço conjunto, com os efectivos do Comando Municipal de Cacuaco, quando se depararam com os supostos meliantes que assaltavam peões e automobilistas na via pública.

O oficial foi alvejado pelos suspeitos, no momento em que tentou intervir, para repor a ordem.

Refira-se que, a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC), prosseguem com investigações, a fim de se localizar e deter os implicados.