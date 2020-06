“Jornalistas? Houve gente responsável do Benfica que falou com Jesus”

António Simões, antiga figura do Benfica, voltou esta quinta-feira, em declarações na TSF, a abordar o clube do seu coração, nomeadamente para falar sobre as polémicas em torno do seu treinador.

Questionado sobre a gestão da vida quotidiana do clube, Simões defendeu que o clube deveria proteger mais Bruno Lage e afirmou perentoriamente que os contactos com Jorge Jesus foram feitos por responsáveis do emblema da Luz e não por jornalistas.

“Não gostei que tivesse saltado tanta coisa cá para fora para depois ser igual a zero. Houve vários equívocos de toda a estrutura, que começa pelo homem que lidera”, começou por referir.

“Jesus voltou a ser convidado. Tem uma relação com Vieira muito próxima, isso eu garanto. Quem falou com Jesus não foi um jornalista, a perguntar se queria ir para o Benfica. Houve gente responsável do Benfica que falou com Jesus, garantidamente. A especulação é aí. Não sei se Bruno Lage se referia a isso, mas se sim estava a falar verdade. No lugar de Bruno Lage não teria falado isso”, afirmou para terminar.