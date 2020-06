FC Porto aproxima-se do título de Campeão

O Futebol Clube do Porto está cada vez mais perto de se sagrar Campeão de Portugal. Os dragões venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira num jogo a contar para a 29ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O FC Porto tem agora 70 pontos, mais seis do que o SL Benfica após a 29ª jornada da liga portuguesa. Os dragões conseguiram arrecadar mais três pontos frente aos pacenses.

O único tento do encontro foi apontado aos 7 minutos de jogo pelo defesa congolês Chancel Mbemba. Um golo importantíssimo que acabou por oferecer a vitória aos portistas.

O clube da cidade Invicta conta agora com seis pontos de vantagem sobre o SL Benfica quando faltam cinco jogos para o fim da época 2019/2020. O Paços de Ferreira ocupa o 13° lugar com 31 pontos.

Benfica perdeu, Bruno Lage demitiu-se

O Benfica está cada vez mais longe de revalidar o título de Campeão de Portugal. Os encarnados perderam por 2-0 na deslocação ao terreno do Marítimo, clube da Ilha da Madeira.

Os golos madeirenses foram apontados pelo avançado argentino Jorge Correa, aos 74 minutos, e pelo avançado brasileiro Rodrigo Pinho, aos 78 minutos.

Um triunfo importante para o Marítimo que subiu para a 12ª posição com 31 pontos, enquanto o Benfica continua no segundo lugar.

Os encarnados venceram apenas um jogo desde a retoma, empataram dois encontros e perderam duas partidas.

Na próxima jornada o SL Benfica recebe o Boavista a 4 de Julho, enquanto o FC Porto acolhe o Belenenses SAD a 5 de Julho.

Benfica perdeu Bruno Lage

O treinador português dos encarnados, Bruno Lage, colocou o seu lugar à disposição após a derrota frente ao Marítimo.

Quem o anunciou foi o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira: «O nosso treinador Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação, e disse: ‘presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não estão boas para o Benfica. Não quer dizer que não tenha qualidade e capacidade para dar a volta, mas neste momento não há condições para o fazer, pois parece que toda a gente quer que vá embora. A partir de amanhã (terça-feira) não serei treinador do Benfica», concluiu.

O treinador Bruno Lage deixou o comando técnico do Benfica, após quase um ano e meio no cargo. O técnico português, natural de Setúbal, sagrou-se campeão nacional de futebol na época passada e também conquistou a Supertaça Cândido Oliveira.