Caso 500 milhões USD: Ministério Público pede a condenação de Zenu dos Santos e Valter Filipe

O Ministério Público pediu hoje a condenação de todos os réus em penas não inferiores a 10 anos, no caso de Valter Filipe e António Samalia Bule, e não inferior a sete anos, no caso dos réus José Filomeno dos Santos “Zenu” e Jorge Gaudens.

O procurador adjunto Pascoal Joaquim, que falou durante uma hora e meia, pediu ainda, durante as alegações finais do julgamento sobre a suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país, que o Estado seja indemnizado pelos réus.

José Filomeno dos Santos “Zenu”, filho do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e Valter Filipe, a que se juntam ainda, na condição de arguidos, Jorge Gaudens e António Samalia Bule, estão acusados de branqueamento de capitais e peculato, no âmbito do conhecido caso dos 500 milhões USD transferidos ilegalmente do BNA para o estrangeiro.