BPC encerra mais de 100 agências e postos de atendimento

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) anunciou o encerramento, a partir de 13 de Julho, de 106 agências e postos de atendimento no país, no quadro do seu programa de redimensionamento.

Na lista a que a Angop teve acesso esta terça-feira constam agências/postos de atendimento e agências de transferências localizadas nas províncias de Luanda, Cunene, Cuanza Sul, Benguela, Huíla, Namibe, Cuando Cubango, Malanje, Uíge, Cabinda, Lunda Sul, Moxico e Bengo.

Desse total de 14 províncias, Luanda aparece com 22 pontos a encerrar, entre agências/postos de atendimento e agências de transferências.

No quadro do encerramento dessas agências, o BPC prevê dispensar mais de mil e 600 trabalhadores, no quadro do programa de recapitalização e reestruturação.

A direcção do BPC comprometeu-se a preparar um valor na ordem dos 18 mil milhoes de kwanzas para indemnizar os funcionários, de acordo com a Lei Geral do Trabalho, acrescido de um prémio.

O BPC, cujo maior accionista é o Estado angolano, com um capital de 75%, detém o maior de número de postos de atendimento a nível do país, contabilizados em mais de 300.

A 17 de Abril deste ano, o banco sofreu um roubo interno de 400 milhões de kwanzas, uma situação recorrente nesta unidade financeira.