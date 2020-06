Oito mil habitantes abandonam Moma por dificuldades Sociais

Oito mil habitantes abandonaram, desde 2008 até a presente data, a comuna do Moma, município do Quela, por dificuldades sociais que enfrentam resultante do mau estado do troço e da ponte sobre o rio Cubale, que isolou a localidade da sede municipal e da cidade de Malanje.

Com a destruição da referida ponte, a população tem vivido grandes privações, desde o acesso aos serviços sociais básicos ao escoamento da produção agrícola, dada a difícil circulação de pessoas e bens, tendo se refugiado à cidade de Malanje e aos municípios de Cambundi-Catembo (Malanje) e Xá-Muteba (província da Lunda norte).

Segundo o soba da circunscrição, António Pedro, fruto disso, há 12 anos que o governo não constrói qualquer escola ou unidade sanitária. As crianças não estudam e para receber assistência médica, a população percorre mais de 50 quilómetros a pé até a comuna do Xandel.

A autoridade tradicional solicita a rápida intervenção no troço para que se leve os serviços sociais ao Moma e dar maior dignidade aos seus habitantes, evitando assim mais emigrações, uma vez que a densidade populacional baixou de 10 para dois mil habitantes em função dessa saída.

Em resposta à preocupação, o administrador municipal do Quela, Manuel Campo, anunciou a existência de 288 milhões de kwanzas que serão investidos na terraplanagem do troço Xandel/Moma, num percurso de 53 quilómetros, bem como a construção de quatro pontes e reabilitação de 27 pontecos, no âmbito do PIIM (Plano Integrado de Intervenção nos Municípios).

Precisou que as obras,a cargo da empresa Borroso Construtora, devem arrancar no mês de Julho e durarão seis meses. Realçou que a reabilitação do troço vai permitir catapultar o desenvolvimento da região, através da construção de bens sociais e da retoma da actividade económica, que actualmente regista grandes perdas em função do avançado estado de degradação das vias.

Disse que outro ganho a assinalar com a reabilitação do troço em causa, prende-se com a atracção de quadros para a circunscrição, uma vez que grande parte dos mesmos abandonaram por conta das dificuldades que enfrentam.

O município do Quela dista a 115 quilómetros a leste da cidade de Malanje e conta com população estimada em 21 mil e 847 habitantes, distribuídos pelas comunas de Xandel, Moma, Missão dos Bângalas e a sede.