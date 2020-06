Funcionários do Consulado solidarizam-se com os Angolanos retidos no Rio de Janeiro por conta da pandemia

Funcionários de nomeação Central do Consulado Geral da República de Angola no Rio de Janeiro, realizaram uma campanha solidária para aquisição de cestas básicas para distribuição à cidadãos angolanos retidos no Brasil na área de jurisdição do Consulado com residência provisória devido o fechamento do Espaço aéreo devido em decorrência da pandemia do Covid-19.

Importa referir que para além deste acto, o Consulado Geral em parceria com a Subsecretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro e a Associação dos Angolanos Residentes, têm realizado doações de cestas Básicas para as famílias angolanas mais desfavorecidas.



O Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, apela a nossa comunidade a respeitarem as medidas decretadas pelas autoridades públicas e sanitárias para conter o avanço da transmissão do Corona Vírus.