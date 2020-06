Congresso do Mississippi aprova retirada de símbolo confederado de sua bandeira

Em decisão histórica, Senado do Mississippi aprovou neste domingo (28), por 37 votos a 14, retirada de um emblema confederado de sua bandeira, símbolo associado ao passado escravagista dos EUA.

Mais cedo, a Câmara dos Representantes do estado também aprovara a remoção do símbolo, por 91 votos contra 23.

O Mississippi é o último dos estados norte americanos a ter um emblema confederado em sua bandeira. Os congressistas decidiram que um novo estandarte deverá ser criado por uma comissão – obrigatoriamente sem o símbolo confederado, mas com as palavras In God We Trust (Em Deus Confiamos).

Nas eleições de 3 de Novembro, os cidadãos do estado vão votar se aprovam ou não a nova bandeira.

Governador republicano sancionará lei

O governador republicano Tate Reeves afirmou que iria sancionar a medida. No Mississippi, 38% da população é negra.

Os Estados Confederados da América reuniram, a partir de 1861, um grupo de estados do sul dos EUA contrários à abolição da escravidão, o que levou o país a uma guerra civil.

O emblema sempre foi fortemente associado ao racismo e às políticas segregacionistas que vigoraram por décadas nos Estados Unidos. A bandeira do Mississippi foi criada em 1894, quase 30 anos depois do fim da Guerra de Secessão.

Derrubada de estátuas e símbolos

Desde a morte do afro-americano George Floyd em Minneapolis, em 25 de maio, uma onda de protestos antirracistas surgiu nos EUA e em vários outros países do mundo, levando a derrubada ou a retirada de estátuas e símbolos considerados racistas de instituições e locais públicos.

Em 21 de Junho, o Museu de História Natural de Nova York disse que iria remover de sua entrada uma estátua considerada racista do ex-presidente Theodore Roosevelt.

No sábado (27), a Universidade de Princeton anunciou que iria retirar o nome do ex-presidente Woodrow Wilson, criticado por suas ideias segregacionistas, de sua escola de políticas públicas e relações internacionais.