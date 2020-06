BP lamenta morte da secretária da OMA

O Bureau Político do MPLA manifestou, ontem, sentimentos de consternação e tristeza, pelo falecimento de Paciência Gomes, secretária provincial da Organização da Mulher Angola (OMA) na Lunda-Norte, ocorrido em Luanda, no sábado, vítima de doença, aos 55 anos.

De acordo com uma nota de condolências, Paciência Gomes nasceu aos 5 de Julho de 1965, no Dundo, município do Chitato, tendo desempenhado várias funções, com realce para membro do Comité Central do MPLA, membro do Secretariado da Comissão Executiva Provincial do Partido e secretária provincial da OMA da Lunda-Norte, desde 2011.

“Paciência Gomes teve um percurso marcado por intensa actividade político-partidária, dedicando-se, com zelo e espírito de militância empenhada, à causa do MPLA e da OMA, da qual era membro do Comité Nacional”, refere a nota.

“Neste momento de dor e luto, o BP do Comité Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do Partido, curva-se perante a memória da malograda e endereça à família enlutada, ao Comité do Partido da Lunda-Norte e ao Comité Nacional e Provincial da OMA, as mais sentidas condolências”.