Associação do Moxico quer judo nos municípios

A dinamização do judo nos municípios e apoios aos clubes locais com material desportivo figuram entre as apostas do presidente da Associação provincial da modalidade no Moxico, para o quadriénio 2020/24.

Osvaldo Paiva Zangata, eleito sábado, disse, em declarações à imprensa, que conta com o apoio do Governo da província e do empresariado para a concretização do seu plano de acção.

Zangata, que se torna no primeiro presidente da associação da modalidade na província, foi eleito, por unanimidade, com 10 votos a favor, num pleito em que uma dúzia de academias constituiu a população votante.

O elenco tem Valter Emílio Luís, como vice-presidente para Administração e Finanças e Gonçalves Bento Caiombo, como secretário.

A Associação provincial de Judo controla mais de 500 atletas.