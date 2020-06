Agentes da Polícia Nacional de Angola concluem mestrado em Ciências Policiais em Portugal

Fábio Henriques, Francisco Kalandula João e Ilídio Pindali, ambos Agentes da Polícia Nacional de Angola, concluíram com êxito, na passada quinta-feira, 25 de Junho, o curso de mestrado em “Ciências Policiais e Segurança Interna, na República portuguesa.

Os recém Mestres do 32º curso de Ciências Policiais e Segurança Interna, concluíram a formação defendendo as téses: A influência do desenho urbano na criminalidade contributos para a prevenção e combate do crime no bairro Catambor, em Luanda; O controlo das fronteiras como políticas de segurança interna na Província do Zaire, Município do Soyo e por último Motivação e satisfação no Comando Provincial de Luanda (CPL).

Os Agentes da Polícia Nacional de Angola começaram os seus percursos académicos em 2004, no Centro Polivalente Nzoji, actualmente Colégio de Polícia, onde frequentaram o ensino básico e posteriormente terminaram o curso médio de Ciências Policiais e Criminais no antigo Instituto Médio de Ciências Policiais, General-Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem.

A formação, resulta de uma parceria existente entre o Comando-Geral da Polícia Nacional de Angola (PNA) e a Polícia de Segurança Pública de Portugal (PSP).