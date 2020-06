Hospital Pediátrico David Bernardino reforça capacidade com nova unidade inaugurada pelo PR

Uma nova unidade hospitalar com função e serviços clínicos de apoio ao Hospital Pediátrico David Bernardino, foi inaugurada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, noticia o Novo Jornal.

O Hospital Pediátrico David Bernardino, que tinha em média uma capacidade de atendimento até 500 crianças por dia reforça com esta nova estrutura, a sua capacidade de assistência especializada às crianças da capital do país.

A nova unidade conta com quatro edifícios e terá uma área para acolher as acompanhantes das crianças internadas e tem 135 camas, reforçando assim as mais de 400 existentes no Hospital Pediátrico David Bernardino.

O Hospital de Dia terá a maior unidade pediátrica de cuidados intensivos do País, com 47 camas, e conta também com 19 camas de neonatologia, ou seja, para recém-nascidos, e seis incubadoras, destas três com aparelho de fototerapia.

O primeiro edifício comporta os serviços de triagem, emergência, cuidados intensivos, serviços de imagiologia, laboratórios e uma enfermaria de internamento de curta duração.

O edifício dois conta com os serviços de consultas externas de várias especialidades, enquanto o terceiro conta com uma área social, para os profissionais da saúde. O edifício quatro será para alojamento das acompanhantes, que na sua maioria são as mães.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, disse que a construção desta unidade só foi possível graças à participação de várias empresas de construção civil que operam no País, que abraçaram os esforços do Executivo, no âmbito da sua responsabilidade social e que individualmente reabilitaram cada edifício a custo zero, gentilmente cedidos pelo Hospital Psiquiátrico de Luanda.

“Felizmente é um sonho que se tornou realidade”, sublinhou a ministra. Já o director-geral do Hospital Pediátrico David Bernardino, Francisco Domingos, salientou que a nova unidade, o Hospital de Dia, é uma mais valia para o Hospital Pediátrico David Bernardino, que se apresentava sempre superlotado e muitas vezes com duas crianças na mesma cama.

O responsável fez saber que a unidade vai contar também com 112 profissionais de saúde, que recentemente foram admitidos no concurso público do Ministério da Saúde. “Esta unidade será responsável pela formação de novos profissionais, bem como dos profissionais de outras instituições com vista a melhorar o atendimento das crianças das diferentes localidades e dos diferentes níveis”, realçou.

O Presidente da República, João Lourenço, que percorreu o local disse no final, que o Hospital de Dia representa um passo importante na resolução dos problemas de saúde da população, em particular das crianças. “Esta unidade orgulha a todos nós, quem conheceu o banco de urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino que compare o que é que aquilo é e o que é esse agora.

É evidente que ter uma unidade tão bem equipada, apenas na cidade de Luanda, fará com que muitas crianças das proximidades venham congestionar as capacidades destas instalações. O melhor mesmo é fazer mais unidades destas em outros pontos do País”, afirmou o Chefe de Estado.