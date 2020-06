Covid-19: Síntese Nacional

Trinta e dois novos casos positivos foram registados pelas autoridades sanitárias, no país, até às 19 horas desta sexta-feira.

Luanda contabilizou mais 28 casos e o Cuanza Norte quatro, sendo que 26 dos quais resultam de contactos de casos positivos em tratamento nas unidades de referência.

O somatório dos casos positivos a nível do país corresponde a 244 casos positivos, 153 activos, sendo seis que requerem atenção especial da equipa médica, 81 recuperados e 10 óbitos.

Neste momento o país conta com um acumulado de 23.339 amostras colhidas e processadas e 5.062 encontram-se em processamento.

Encontram-se em quarentena institucional 978 cidadãos e 38 pessoas receberam altas, sendo 28 em Luanda, quatro no Huambo, três no Uíge, duas no Moxico e uma no Bié.

Duas mil e duzentos e quinze pessoas estão sob vigilância e 515 casos suspeitos e investigados.