Blogueiro bolsonarista é preso pela PF em investigação sobre atos antidemocráticos

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (26) o blogueiro Oswaldo Eustáquio, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no inquérito que apura o financiamento e organização de atos antidemocráticos que pediam a volta da ditadura no Brasil e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo uma reportagem do portal UOL, a PF localizou Eustáquio em Ponta Porã, na divisa entre Brasil e Paraguai. O blogueiro vinha sendo monitorado porque haveria perigo de que ele deixasse o país.

A prisão foi confirmada pelo próprio Eustáquio em um post do Twitter.

​No inquérito, a Procuradoria-Geral da República (PGR) argumentou ao STF que Eustáquio defendeu uma “ruptura institucional de maneira oblíqua”. Ele é sócio da Target Journal Comunicação.