UNITA desmente reintegração de Fernando Heitor

O primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Maurílio Luiele, desmentiu a informação posta a circular segundo a qual o seu partido tem realizado contactos para o retorno do antigo deputado Fernando Heitor. Maurílio Luiele afirmou que tais informações não procedem e que não há nenhum contacto com o ex-deputado nesta abordagem.

O que acontece, frisou, é que o Grupo Parlamentar do seu partido tem consultado “tecnicamente” Fernando Heitor para algumas matérias. “Nada nos impede de consultar Fernando Heitor, enquanto quadro nacional de reconhecida competência, para ouvi-lo sobre matérias de interesse nacional. Isto não significa que ele tenha regressado à militância na UNITA”, esclareceu, tendo acrescentado ainda que “não há sequer interesse da parte dele em regressar à UNITA nestes moldes.

Todo o resto é pura especulação” . Fernando Heitor abandonou a UNITA nas vésperas das eleições de 2017, tendo justificado, na altura, que não se revia na direcção de Isaías Samakuva.