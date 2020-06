Novo single de Beatoven: Depois do Confinamento vem a ‘Noite da Bandida’

Depois de uma quarentena rigorosa e de um confinamento que quase tirou todos do sério, começam-se a abrir portas, sacudir o pó, e esperam todos, um gradual regresso à normalidade.

Tirando as excepções que assolam especialmente a Zona de Lisboa e Vale Do Tejo, procura-se alguma distracção, diversão e acima de tudo, saúde e boa disposição.

Neste cenário, de acordo com uma nota chegada ao Portal de Angola, surge a colaboração do Produtor Beatoven com Slam Type, um dos elementos mais coerentes e capazes da nova EDM Nacional, que contando com as vozes de PierSlow, nos trazem o tema ‘Noite Da Bandida’ que estreia hoje no canal YouTube do artista às 18:00 e que já se encontra a partir de hoje também nas plataformas digitais.

Segundo a nota, já nos encontramos em contagem decrescente para o lançamento do álbum de Beatoven, e em breve vamos divulgar a data de lançamento do mesmo.

O sétimo avanço do projecto ‘Mind Frames’, intitula-se de ‘Noite Da Bandida’, que conta com a colaboração do gigante produtor Slam Type e do artista Pier Slow.

O single tem uma sonoridade arrojada e mais uma vez mostra a versatilidade de Beatoven e do seu álbum, no que toca a produção, juntou EDM com alguns apontamento West Coast. A mensagem é uma crítica a uma facção da mulher actual nas escolhas do seu quotidiano e seus valores pessoais, num tom leve e descontraído, tendo a sua piada pela sua sonoridade e acutilância nos versos, que não deixa ninguém parado.

O vídeo marca a sua diferença, tal como a música, com a presença de uma bailarina (Victoria Benfica) que é a protagonista do visual, e conta com a parceria de Rutz na realização, que é o responsável da maioria dos audiovisuais de ‘Mind Frames’, uma direcção de Wanda Valença e Beatoven, fotografia a encargo de Benvs e o artwork foi dirigido mais uma vez por Baixo Gordo com a ilustração de 100 Talento.

É um dos temas do futuro álbum de originais Mind Frames com lançamento previsto ainda este ano, já com a distribuição Universal dando continuidade à parceria com a Big Bit Música.