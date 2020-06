Liverpool a um passo de vencer título na Inglaterra

O Liverpool venceu por 4-0 o Crystal Palace num jogo a contar para a 31ª jornada da primeira divisão inglesa de futebol e está a um passo do título de Campeão.

Os ‘Reds’ cumpriram a tarefa que tinham pela frente para se aproximar do titulo de Campeão, vencer o Crystal Palace.

O defesa britânico Alexander-Arnold, o avançado egípcio Mohamed Salah, o médio brasileiro Fabinho, e o avançado senegalês Sadio Mané apontaram os quatro golos que ditaram o triunfo do Liverpool, em casa no Estádio Anfield Road, frente aos ‘Eagles’.

Um triunfo importantíssimo por 4-0 que coloca o Liverpool a um triunfo de se sagrar campeão da Inglaterra.

O Liverpool conta agora com 86 pontos, mais 23 pontos do que o Manchester City, no entanto os ‘Citizens’ apenas joga nesta quinta-feira 25 de Junho, deslocando-se ao terreno do Chelsea.

Se o Manchester City empatar ou perder, os ‘Reds’ sagram-se Campeões da Inglaterra. Se os ‘Citizens’ vencerem, o Liverpool terá de vencer ainda um encontro para levantar o troféu de Campeão.

Os pupilos do técnico alemão Jürgen Klopp deslocam-se ao terreno do Manchester City na quinta-feira 2 de Julho. Aliás um empate será suficiente nesse encontro para o Liverpool sagrar-se Campeão.

De notar que o Liverpool, que venceu 18 vezes o campeonato inglês, não levanta o troféu desde a temporada 1989/1990, o que significa 30 anos sem nenhum título de Campeão da Inglaterra.

Os adeptos dos ‘Reds’ festejaram outras conquistas importantes visto que duas das 6 Ligas dos Campeões europeus ocorreram na temporada 2004/2005 e 2018/2019, isto além de três Ligas Europa, a última em 2001, quatro Supertaças europeias, a última em 2019, e um Campeonato do Mundo dos clubes igualmente em 2019.