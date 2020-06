Covid-19: Síntese Nacional

O quadro epidemiológico nacional registou, até às 19 horas desta quarta-feira, oito novos casos positivos de Covid-19.

Angola soma agora 197 casos positivos, 10 mortes, 77 recuperados e 110 activos.

Os laboratórios de testagem colheram e processaram 22.051 amostras, enquanto 4.661 estão em processamento.

Luanda continua a ser o epicentro do contágio, com 193 casos. A província do Cuanza Norte tem quatro casos positivos.

As autoridades sanitárias do país investigam 1.359 contactos e 515 casos suspeitos.

O número de cidadãos em quarenta institucional reduziu de 1.065 para 1.045, menos 20, em comparação com o dia anterior.

Foram dadas 60 altas nas províncias de Luanda (44), Cabinda (7), Moxico (5), Uíge (3) e Cuando Cubango (1).