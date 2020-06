Balanço DGS: Mais seis mortes e 311 casos, 77% em Lisboa e Vale do Tejo

Portugal regista 1.549 mortes (mais seis que na quarta-feira) e 40.415 casos (mais 311) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quatro das mortes e 240 (77,17%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 17.767 casos confirmados.

O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta, mostra uma subida de 299 no número de recuperados, para um total de 26.382 (65,28% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 12.484 (mais seis).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,8% (16,6% acima dos 70 anos).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 371.024 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.524 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais 31 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (815), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (453), da região Centro (248), do Algarve (15) e do Alentejo, com três mortos. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (1.037), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (299), dos 60 aos 69 anos (142), dos 50 aos 59 anos (49), dos 40 aos 49 anos (18), dos 20 aos 29 anos (2) e dos 30 aos 39 anos (2).

No total, morreram 779 mulheres e 770 homens com Covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada, em termos cumulativos, pela pandemia, com 17.767 (o que representa 44,30% das infeções). Seguem-se Norte (17.372), Centro (4.055), Algarve (574), Alentejo (409), Açores (146) e Madeira (92).

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.769), seguida dos 50 aos 59 anos (6.423), dos 30 aos 39 anos (6.390), dos 20 aos 29 anos (5.845), dos 80 anos para cima (5.098), dos 60 aos 69 anos (4.195), dos 70 aos 79 anos (2.952), dos 10 aos 19 anos (1.598) e até aos nove anos (1.116). Há, ainda, 29 infetados de idades desconhecidas.

Globalmente, há em Portugal 22.707 mulheres e 17.708 homens infetados.

Segundo a DGS, 37% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 28% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 10% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 89% dos casos confirmados.

Cerca de 96,5% dos casos ativos são tratados no domicílio. Em internamento, estão 436 (3,5%) dos pacientes (mais sete pessoas que no dia anterior): 67 (0,5%) em unidades de cuidados intensivos (menos seis) e 369 (3%) em enfermaria.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 9,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 482 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Dos casos de infeção, mais de 4,7 milhões tiveram alta.

Os EUA são o país com mais óbitos (121.979), seguidos de Brasil (53.830), Reino Unido (43.165), Itália (34.644), França (29.734) e Espanha (28.327).

Depois de surgir em Wuhan, na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de março e 2 de maio.

Contudo, face aos números mais altos dos últimos dias, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou que, “se for necessário”, as medidas voltarão a endurecer.