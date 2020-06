ZAP VIVA estreia novo programa de concertos em directo: Ao vivo é-Kwanza

Os seus Sábados não voltarão a ser os mesmos com a chegada do AO VIVO é-kwanza, o novo programa do canal ZAP Viva que, a partir de 27 de Junho, em directo, estreia com concertos dos maiores artistas angolanos. Edgar Domingos e Anna Joyce são os primeiros músicos a passar pelo palco da nova atracção do ZAP Viva.

De acordo com ma nota chegada ao Portal de Angola, com o AO VIVO é-kwanza diferentes gerações de músicos vão levar até si o melhor ritmo da música made in Angola com actuações em directo, todos os Sábados às 16h30. Como pano de fundo, a inspiradora maresia de Luanda e cenários temáticos que permitirão aos telespectadores desfrutar de uma experiência televisiva sem precedentes no país.

Para além de boa música, o programa conta com uma expressiva vocação solidária. Em cada show, uma Instituição de Solidariedade Social é apoiada mediante doações por transferência bancária numa conta a indicar. Esta é uma das principais motivações deste projecto: mobilizar a sociedade a apoiar os mais carenciados, numa marcante viagem musical que alia três componentes: música, solidariedade e mar.

O nome do programa, AO VIVO é-kwanza, deve-se à sinergia entre o ZAP Viva e o BAI, duas marcas angolanas que se destacam pelo apoio à cultura nacional.

O BAI e a ZAP Viva associam-se uma vez mais para, através do entretenimento, darem alegria às pessoas, mediante conteúdos televisivos de elevada qualidade. A presente iniciativa reforça o compromisso dos dois emblemas com a valorização não só da música, mas da cultura em geral.

O nome dos artistas que vão compor o cartaz serão revelados em breve.

Sobre o ZAP VIVA

O ZAP Viva é um canal de televisão angolano com conteúdos 100% em Português. A programação é diversificada e de reconhecida qualidade, com programas ligados à actualidade nacional e internacional, desporto, saúde e entretenimento. Em Angola e Moçambique, o ZAP Viva encontra-se disponível nas posições 4 e 5 HD da plataforma de televisão por assinatura ZAP. Em Portugal, o canal integra a posição 125 da operadora NOS.