Rixa entre grupos rivais termina em morte de um integrante e detenção de outros 16

Um jovem perdeu a vida e 16 outros, com idades compreendidas entre 25 e 36 anos, foram detidos em consequência de uma briga entre grupos rivais, alegadamente por razões passionais no município da Cáala, província do Huambo.

O episódio aconteceu no bairro Cangoty, quando dois integrantes de grupos rivais envolveram-se em conflitos por alegadas questões passionais, tendo um deles, insatisfeito, solicitado apoio de outros membros do grupo, gerando confronto entre as partes, que recorreram a instrumentos contundentes e cortantes, como facas, paus, catanas e pedras e arma de arremesso, culminando com a morte de um dos contendores.

Importa referir que, os acusados já estão a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os devidos trâmites legais que se impõem.