Número de angolanos em Portugal aumenta para 22.691

O número de angolanos residentes em Portugal aumentou o ano passado de 18.382 de 2018 para 22.691, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deste país.

De acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA), lançado esta terça-feira pelo SEF a população estrangeira residente aumentou em 2019 pelo quarto ano consecutivo, totalizando 590.348 pessoas. Este é o registo mais elevado registado por este organismo desde o seu surgimento em 1976.

Os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, representando no ano passado 25,6% do total, o valor mais elevado desde 2012. Angola ocupa a nona posição representado 3,8% do total de estrangeiros em Portugal.

O relatório do SEF indica que 610 angolanos tiveram aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade (casamento ou união de facto).

