Juventus entra a vencer com golo de Cristiano Ronaldo

A Juventus entrou a vencer na retoma do campeonato italiano da primeira divisão de futebol. A equipa de Turim derrotou o Bolonha num jogo a contar para a 27ª jornada e mantém-se na liderança.

A ‘Vecchia Signora’ ainda está de pé. Após uma derrota na final da Taça de Itália, que perdeu por 4-2 na marcação das grandes penalidades frente ao Nápoles depois do empate sem golos no tempo regulamentar, a Juventus tinha de reagir na retoma do campeonato italiano da primeira divisão.

No Estádio Renato Dall´Ara em Bolonha, os ‘Bianconeri’ não tremeram e rapidamente chegaram à vantagem.

Aos 23 minutos o avançado português Cristiano Ronaldo abriu o marcador com um golo apontado de grande penalidade.

A vencer por 0-1 a equipa de Turim dominava ainda mais o encontro e o Bolonha não conseguia encontrar soluções para contrariar os pupilos do técnico italiano Maurizio Sarri.

A situação complicou-se ainda mais para a equipa da casa quando o argentino Paulo Dybala apontou o segundo tento para a Juventus aos 36 minutos.

Pouco mais houve a dizer neste encontro de retoma que acabou com um triunfo da Juventus com o contributo do internacional português Cristiano Ronaldo.

Na tabela classificativa, a ‘Vecchia Signora’ lidera com 66 pontos, mais quatro do que a Lazio que se desloca ao terreno do Atalanta na quarta-feira 24 de Junho.

Quanto à Juventus volta a jogar na sexta-feira 26 de Junho, recebendo o Lecce.