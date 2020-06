FC Porto isola-se na liderança do campeonato português

O FC Porto venceu por 4-0 o Boavista no Estádio do Dragão e isolou-se na liderança do campeonato português, enquanto o Benfica foi derrotado pelo Santa Clara por 3-4.

O campeonato português da primeira divisão de futebol é liderado apenas pelo FC Porto com 67 pontos após 28 jornadas, quando faltam apenas 6 jogos para o fim da liga.

Dérbi vitorioso para o FC Porto

Os dragões receberam e derrotaram o Boavista, no dérbi da cidade do Porto, por 4-0. Desde 2014 que o FC Porto não alcança um outro resultado sem ser um triunfo perante os axadrezados. Essa dominação prossegue, mas o encontro não foi fácil.

No intervalo as duas equipas estavam empatadas, sem golos.

A segunda parte acabou por ser decisiva. O avançado maliano Moussa Marega bisou, o defesa brasileiro Alex Telles marcou de grande penalidade, e o médio português Sérgio Oliveira também marcou de grande penalidade.

Os dragões isolaram-se na liderança do campeonato português com 67 pontos, maior três do que o Benfica que perdeu em casa. O Boavista está na 9ª posição com 35 pontos.

Benfica surpreendido pelos açorianos

Os encarnados receberam e perderam frente ao Santa Clara no Estádio da Luz por 3-4. O Benfica não ganham em casa desde o 4 de Fevereiro frente ao Famalicão (3-2).

Após ter vencido por 1-2 na deslocação ao terreno do Rio Ave e ter apanhado o FC Porto na liderança, os lisboetas tinham uma oportunidade de continuar na luta pelo título de campeão, no entanto atrasaram-se nessa corrida.

No intervalo o Benfica perdia por 0-1 frente ao Santa Clara e sentia-se que a tarefa era complicada para os lisboetas.

No entanto na segunda parte o Benfica chegou ao empate com um golo do avançado português Rafa aos 50 minutos. Os açorianos reagiram e passaram novamente para a frente do marcador com um tento do defesa nigeriano Zaidu Sanusi aos 57 minutos.

Os encarnados vão ir à procura do triunfo e dar uma cambalhota no marcador com dois golos em dois minutos apontados pelo avançado brasileiro Carlos Vinícius (63 e 65 minutos).

O Benfica parecia encaminhar-se para um segundo triunfo consecutivo até ao minuto 82. O árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Santa Clara, e Crysan não falhou, restabelecendo o empate a três golos.

No tempo adicional, e no tudo por tudo para chegar ao triunfo, os encarnados voltaram a errar e a dar uma oportunidade de golo à equipa dos Açores. O avançado português Zé Manuel aproveitou a liberdade para rematar para o fundo da baliza do guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos.

O resultado final fixou-se em 3-4 para o Santa Clara. Recorde-se que a equipa da cidade de Ponta Delgada nunca tinha vencido o Benfica no seu historial.

Os encarnados estão agora a três pontos do FC Porto quando faltam seis jornadas para o fim do campeonato português de futebol. Quanto aos açorianos ocupam o oitavo lugar com 38 pontos.

Na próxima jornada o Marítimo recebe o Benfica na Ilha da Madeira e o FC Porto desloca-se ao terreno do Paços de Ferreira, os dois jogos decorrendo a 29 de Junho.