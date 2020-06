Ex-grupos de marginais fazem as pazes em Viana

O Comandante da Polícia Nacional de Angola no município de Viana, o Subcomissário – Gabriel Jorge dos Santos “Capusso”, testemunhou ontem, em Luanda o início de uma relação de paz e harmonia, entre dois ex-grupos de marginais que se dedicavam a rixas entre si e acções criminosas, no bairro Kapalanga.

O acto de pacificação que teve lugar no Colégio Ely, sito no bairro Kapalanga é uma acção que se enquadra no âmbito do policiamento de proximidade e a mesma, contou com o apoio dos munícipes e parceiros sociais da Policia Nacional de Angola no município.

Na ocasião, o advogado Hélder que esteve presente no acto aconselhou os ex-marginais, a atuarem por uma mudança de comportamento, lembrando que “A juventude é a força motriz da sociedade e para que estes jovens se possam enquadrar correctamente na sociedade é preciso haver mudanças e que estas apenas são uma questão de consciência”, exortou o advogado.

Por sua vez, os jovens, Saulo Francisco “Adi” e Josemar M. António “Dadidone” mostraram-se arrependidos e decidiram dar um rumo diferente às suas vidas, abandonando o mundo do crime, ao mesmo tempo que prometeram entregar as autoridades competentes as armas brancas entre catanas e outras, que usavam na prática de crimes.

O Comandante “Capusso” garantiu que o encontro de auscultação naquele território irá continuar, assim como assegurou que condições estão a ser criadas, para salvaguardar o futuro dos referidos jovens que aguardam por inclusão.

No final, o oficial Comissário sublinhou que a acção visa diminuir os índices de criminalidade, no seio das comunidades e que o seu comando irá redobrar o policiamento de proximidade, com vista a desencorajar actos criminosos.

“Por isso contactamos parceiros empresários, para que possamos juntos trabalhar na inclusão destes jovens, no mercado laboral, em particular naquele perímetro”, reiterou.