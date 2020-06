Benguela regista aumento de casos de tuberculose

Dois mil e 888 casos de tuberculose foram registados no primeiro trimestre do ano em curso, na província de Benguela, contra 2.582 do mesmo período de 2019, um incremento de 306 novos casos, informou esta terça-feira, o supervisor do Programa de Luta Contra a doença, Beriano Mendonça.

Falando em exclusivo à Angop, nesta cidade, o supervisor, sem apontar dados estatísticos, disse que os municípios de Benguela, Lobito e Cubal, são os de maior incidência da doença, cujas idades dos pacientes variam de 15 a 45 anos.

Beriano Mendonça salientou ainda que a tuberculose, que não fez vítimas mortais neste período, faz parte das doenças oportunistas ligadas à pobreza e ao VIH/Sida, apelando as pessoas a evitarem comportamentos de risco, nomeadamente, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o tabagismo, entre outros.

Insistiu, igualmente, sobre a necessidade da adopção de uma alimentação equilibrada, ou seja, rica em nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos e vitaminas, acompanhada sempre de alguma fruta para não se cair numa desnutrição ou má nutrição.

O responsável informou, por outro lado, que estão em funcionamento nos 10 municípios de Benguela, 18 Dispensários Anti-Tuberculose, vulgarmente conhecidos como “DAT”, dotados de capacidade técnica e recursos humanos para diagnóstico do bacilo de Koch, através de microscópios de baciloscopia aí instalados.

Além disso, afirmou que a província está bem servida, uma vez que, além dos dispensários, já conta com três aparelhos de tipo “Genexpert”, com capacidade de recolher amostras e processar resultados depois de 60 minutos, além de descortinar entre a tuberculose sensível e a resistente.

Em relação a esta última, que já apresenta resistência a rinphamicina, medicamento para tratar da tuberculose sensível, deve ser tratada com drogas de segunda linha, entre os quais a bandaclina, linazolide, clafazemina e levofloxacina, num período mais longínquo que pode ir até 18 meses, daí a necessidade de alguma paciência por parte dos doentes.

Tendo em conta a realidade no terreno, indicou que os três Genexpert,s foram instalados nos municípios de Benguela, Lobito e Cubal, tidos como os com mais casos da doença.

Para si, as unidades de tratamento que se ocupam do fornecimento de medicamentos aos doentes nas respectivas zonas de moradia, estão a inibir as desistências antes observadas, porque para obtenção dos medicamentos os doentes deixam de percorrer longas distâncias para chegar a um dispensário.

Segundo o responsável, a julgar pela experiência acumulada em relação as desistências, foram criados 103 unidades de tratamento, disseminados por diversos bairros, com a finalidade fornecerem os fármacos aos doentes.

“Só este ano, foram detectados 30 casos de multi-drogas resistentes, devido a desistências de muitos doentes, porém, ultimamente estas têm diminuído em função da criação dessas unidades de tratamento de proximidade”, disse.

A tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (MTB), também conhecida como bacilo de Koch, geralmente transmitida de forma aérea, através de gotículas provenientes de tosse ou espirro de uma pessoa infectada.

É uma doença infecto-contagiosa que afecta principalmente os pulmões, mas que também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges.