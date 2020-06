China e Índia chegam a consenso para resolver conflitos armados em Ladakh

As negociações entre e a Índia e a China efectuadas nesta segunda-feira (22) em Moldo, decorreram em um ambiente cordial e terminaram com um consenso para cessar os combates e retirar as tropas.

“As conversas ao nível de comandante de corpo foram conduzidas em Moldo (no lado chinês da Linha de Controle Real em frente a Chusul, em Ladakh) em um ambiente cordial, positivo e construtivo. Houve um consenso mútuo para retirar as tropas. As modalidades de retirada de todas as áreas de atrito no leste de Ladakh foram discutidas e serão levadas adiante por ambos os lados”, declarou o Exército indiano em declaração nesta terça-feira (23).

Os confrontos entre a Índia e a China ocorreram no dia 15 de Junho na região de Ladakh, que faz fronteira com a China. O Exército indiano afirmou que 20 de seus soldados foram mortos, enquanto outros 80 ficaram feridos durante o incidente.

Desde a guerra de 1962 entre a Índia e a China, os dois países careciam de uma fronteira demarcada no Himalaia, o que tem causado os frequentes conflitos entre eles.